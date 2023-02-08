Самым большим самолетом в мире является Ан-225 "Мрия", созданный Советским Союзом в 1985 году для перевозки многоразового космического корабля "Буран"

Самый большой самолет в мире — Ан-225 «Мрия», созданный Советским Союзом в 1985 году для перевозки многоразового космического корабля «Буран».
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