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Чешская CSG планирует совместные проекты с «Укроборонпром» с выпуском оружия

Чешская CSG планирует совместные проекты с «Укроборонпром» с выпуском оружия

Агентство Bloomberg информировало о намерении промышленно-технологического холдинга Czechoslovak Group (CSG) из Чехии инвестировать «сотни миллионов евро» в строительство на Украине оружейного предприятия.

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