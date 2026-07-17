Друзья, наш конкурс подошёл к концу! Поздравляем победителей 🏆👏👏👏 1. Надежда Гурьянова 2. Саша Напоминаем, что с 18 июля по 19 июля в вашем городе пройдут гастроли цирка-шапито «Буга Шоу».
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Друзья, наш конкурс подошёл к концу! Поздравляем победителей 🏆👏👏👏 1. Надежда Гурьянова 2. Саша Напоминаем, что с 18 июля по 19 июля в вашем городе пройдут гастроли цирка-шапито «Буга Шоу».
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