Друзья, наш конкурс подошёл к концу! Поздравляем победителей 🏆👏👏👏 1. Надежда Гурьянова 2. Саша Напоминаем, что с 18 июля по 19 июля в вашем городе пройдут гастроли цирка-шапито «Буга Шоу».