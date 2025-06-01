В Казани открыли выставку, посвященную 100-летию со дня кончины Патриарха Тихона

Автор: Елена Фенина Фото: Елена Фенина / «Татар-информ» На территории Казанского Богородицкого монастыря открылась выставка, посвященная 100-летию исповеднической кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
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