Синнер об увольнении фитнес-тренера и физио после допинг-скандала: «Из-за ошибок у меня нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы»

Умберто Феррара и Джакомо Нальди стали одними из главных действующих лиц допинг-скандала. – Умберто и Джакомо больше с вами не работают? – Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере.
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