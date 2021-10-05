Ценные бумаги «Газпрома» установили новый рекорд стоимости

МОЯ СТРАНАБизнес и финансыЦенные бумаги «Газпрома» установили новый рекорд стоимости Инвесторы обратили внимание на акции российской энергетической компании, что привело к взрывному росту котировок.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovЗначит, грабить будут! Готовьтесь, дачники! Скоро цену на газ поднимут.... Невидимая костлявая рука рынка отрегулирует все! А если для этого надо будет кого- нибудь задушить- задушит!карюкалов вячеславДа уж.Комментировать
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