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Ценные бумаги «Газпрома» установили новый рекорд стоимости

Ценные бумаги «Газпрома» установили новый рекорд стоимости

Инвесторы обратили внимание на акции российской энергетической компании, что привело к взрывному росту котировок.

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Sergey Ivanov
Значит, грабить будут! Готовьтесь, дачники! Скоро цену на газ поднимут.... Невидимая костлявая рука рынка отрегулирует все! А если для этого надо будет кого- нибудь задушить- задушит!
карюкалов вячеслав
Да уж.

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