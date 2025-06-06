Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Главное, что маткапитал уже получили»: иноземцы придумали новый способ заработка, бросая под машины своих детей

«Главное, что маткапитал уже получили»: иноземцы придумали новый способ заработка, бросая под машины своих детей

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадры из видео Мигранты пугают водителей уголовными делами, но при этом согласны закрыть вопрос за деньги.

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