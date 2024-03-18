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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Общественники рассказали, какие нарушения были на выборах президента на Алтае

Общественники рассказали, какие нарушения были на выборах президента на Алтае

По словам наблюдателя Алексея Чеснокова, на выборах было все по-честному Центр общественного наблюдения за президентскими выборами Алтайского края не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента России, которые прошли с 15 по 17 марта.

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