Забайкальские учёные направят ИИ на поиски месторождений

Геологоразведка в России — это до сих пор лотерея. Компании тратят годы на изучение перспективных территорий, а значительная часть участков, признанных «перспективными» по старым методикам, оказывается пустышкой.
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