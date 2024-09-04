Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 583 подписчика

Русский мобильный оператор отказался от шведского названия Tele2

Русский мобильный оператор отказался от шведского названия Tele2

Оператор Tele2 решил провести ребрендинг и сменил название на более лаконичное Т2.Генеральный директор компании, предоставляющей мобильные услуги, Антон Годовиков объяснил ренейминг и отказ от шведского бренда Tele2 "символом времени", которое "стремится к простоте и скорости".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Да думаю что нам по бубну история создания бренда &quot;Теле 2&quot; (мне лично так), работают нормально у и пусть. Хотят поменять? Да это ваше дело..... Тинькофф то же поменял ну и работает как работал. Денег что ли валом на смену печатей, вывесок и логотипов на рабочей одежде сотрудников? Так лучше зарплаты повысьте или премии дайте, особенно к школе и наступающим холодам будет не лишним.........
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх