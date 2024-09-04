Русский мобильный оператор отказался от шведского названия Tele2

Дмитрий Гурин

Да думаю что нам по бубну история создания бренда "Теле 2" (мне лично так), работают нормально у и пусть. Хотят поменять? Да это ваше дело..... Тинькофф то же поменял ну и работает как работал. Денег что ли валом на смену печатей, вывесок и логотипов на рабочей одежде сотрудников? Так лучше зарплаты повысьте или премии дайте, особенно к школе и наступающим холодам будет не лишним.........