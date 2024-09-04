Оператор Tele2 решил провести ребрендинг и сменил название на более лаконичное Т2.Генеральный директор компании, предоставляющей мобильные услуги, Антон Годовиков объяснил ренейминг и отказ от шведского бренда Tele2 "символом времени", которое "стремится к простоте и скорости".
Русский мобильный оператор отказался от шведского названия Tele2
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да думаю что нам по бубну история создания бренда "Теле 2" (мне лично так), работают нормально у и пусть. Хотят поменять? Да это ваше дело..... Тинькофф то же поменял ну и работает как работал. Денег что ли валом на смену печатей, вывесок и логотипов на рабочей одежде сотрудников? Так лучше зарплаты повысьте или премии дайте, особенно к школе и наступающим холодам будет не лишним.........
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