Месси вряд ли вернется в состав «Интер Майами» раньше 8 октября

Травмированный аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит ближайший матч чемпионата МЛС. Как сообщает в соцсетях журналист Гастон Эдуль, 4 октября против «Чикаго» «Интер Майами» вновь сыграет без своего лидера.
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