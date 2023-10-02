Месси вряд ли вернется в состав «Интер Майами» раньше 8 октября

Травмированный аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит ближайший матч чемпионата МЛС. Как сообщает в соцсетях журналист Гастон Эдуль, 4 октября против «Чикаго» «Интер Майами» вновь сыграет без своего лидера.