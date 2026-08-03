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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Это не должно затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»

Федерация футбола ДР Конго высказалась о решении главы ФИФА Джанни Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

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