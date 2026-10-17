Главное в тезисах: Дефицит на уровне 5%: вице-премьер Александр Новак 16 октября признал, что нехватка бензина на внутреннем рынке России сохраняется, хотя и оценивается примерно в 5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым