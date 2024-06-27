Что с демографией?

А давайте послушаем все эти разнообразные вскукареки по поводу и на тему.– Насвсехумрут!– Дети это дорого!– Коварные планы мiрового правительства/мимопролетян/рептилоидов/масонов/иллюминатов etc!И лично Билл Гейц.