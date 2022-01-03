Госдума просит генпрокурора проверить лицензии зоопарков и цирков

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить цирки и зоопарки на наличие лицензии, сообщает корреспондент ДОФы.