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Госдума просит генпрокурора проверить лицензии зоопарков и цирков

Госдума просит генпрокурора проверить лицензии зоопарков и цирков

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить цирки и зоопарки на наличие лицензии, сообщает корреспондент ДОФы.

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