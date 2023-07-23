Запад, сдавайся: В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашек

Максим ТришинОбществоПодписатьсяЗапад, сдавайся: В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашекЭто даже не политика - просто реальность. В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашек.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОТОлег Тимофеев🤡🤡🤡🇷🇺🤡🤡🤡🇮🇱Ответить12 час.ВВиталяПочему наши не могу ударить по Киеву! Рас Ани осмелились ударить по Москве? Снесибэ пару кварталов в Киеве! Может бэ понели куда лезут гадэ!Ответить7 час.
Свежие комментарии