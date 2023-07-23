Царьград

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Запад, сдавайся: В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашек

Запад, сдавайся: В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашек

Это даже не политика - просто реальность. В России сняли видео, которое заставляет бояться русских до мурашек.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
🤡🤡🤡🇷🇺🤡🤡🤡🇮🇱
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12 час.
В
Виталя
Почему наши не могу ударить по Киеву! Рас Ани осмелились ударить по Москве? Снесибэ пару кварталов в Киеве! Может бэ понели куда лезут гадэ!
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7 час.

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