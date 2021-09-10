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Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках ССУ «Запад-2021»

Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках ССУ «Запад-2021»

15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования, и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения «Запад-2021».

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