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Недобросовестных владельцев собак будут штрафовать

Недобросовестных владельцев собак будут штрафовать

Закон, предусматривающий соблюдение требований по содержанию и выгулу домашних животных, был принят в первом чтении на комитете по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Забайкальского края, передает корреспондент ZAB.

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