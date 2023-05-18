Недобросовестных владельцев собак будут штрафовать

Закон, предусматривающий соблюдение требований по содержанию и выгулу домашних животных, был принят в первом чтении на комитете по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Забайкальского края, передает корреспондент ZAB.
Закон, предусматривающий соблюдение требований по содержанию и выгулу домашних животных, был принят в первом чтении на комитете по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Забайкальского края, передает корреспондент ZAB.
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