Со второй попытки суд вынес обвинительный приговор сотруднице Сургутской травматологии по делу о доведении до самоубийства

Сургутский городской суд со второго раза признал бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы Ольгу Матвийчук виновной по делу о доведении до самоубийства коллеги путем угроз и систематического унижения (ч.
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