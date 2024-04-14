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Закон и Порядок

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Судьба Ближнего Востока висит на волоске. Израиль обдумывает страшную месть Ирану

Судьба Ближнего Востока висит на волоске. Израиль обдумывает страшную месть Ирану

Байден призвал к сдержанности, а Тегеран считает, что вопрос «решен» Перспектива крупной региональной войны на Ближнем Востоке повисла на волоске в воскресенье утром, когда военный кабинет Биньямина Нетаньяху должен собраться на заседание, чтобы принять решение об ответе Израиля на беспилотную и ракетную атаку Ирана.

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Комментарии
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Ирина Черных
Хуже врагов, чем жиды и англосаксы, наверное, не бывает.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Резать тебя будут не жиды и не англосаксы, а ахметы, джавдеты, айраты, аиры прочая шваль.
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3 час.
Игорь Васиков
Самая страшная месть для Израиля это справоцировать уничтожение себя. Всё отребье уже собралось там, пора и на небеса на суд к всевышнему...
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