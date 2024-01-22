Власти в Николаевской области сносят памятники Великой Отечественной войны

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что украинские власти в селах Снигиревского района Николаевской области сносят памятники, посвященные подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны.
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