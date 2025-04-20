Букварь «Адыгэ Элфыб» (кабардинский диалект, латинская графическая основа). Издан он в Аммане в 1952 году

В фондах Национального музея РА хранятся буквари, составленные адыгскими просветителями. Одним из интересных изданий фонда редких книг Национального музея является букварь «Адыгэ Элфыб» (кабардинский диалект, латинская графическая основа).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии