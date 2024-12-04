Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • михаил валеев
    Дажэ если снести этот центр и землю вывезти нормальные люди будут плевать на это место и прокленать.Враг внутри: за ч...
  • сергей исмайлов
    Там надо поменять руководство ,сделать программу по воспитанию молодёжи на основе сво а, руководить должны из програм...Враг внутри: за ч...
  • Александр Ман
    Воспевают ПОДОНКА И ВРАГА РОССИИ!!!! НЕТ ПАМЯТИ ГАДЕНЫШУ!!!!! СНЕСТИ ЭТО ПОЗОРИЩЕ!!!! ФАШИСТЫ МЕНЬШЕ ГОРЯ ПРИНЕСЛИ, Ч...Враг внутри: за ч...

Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Политнавигатор Шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на полицию страны сообщает, что минувшей ночью, недалеко от Хельсинки, сразу в двух местах обнаружен очередной по счету обрыв оптоволоконного кабеля, идущего в Швецию.

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