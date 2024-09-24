Зеленский в ООН стращал и подстрекал НАТОвцев. Владимир Зеленский на Совбезе ООН отверг переговоры с РФ: «Наше украинское право на самооборону должно взять верх».
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