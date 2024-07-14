Мишель: МККК за 2 года получил 29,8 тыс. запросов на поиск военных и гражданских

Руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с февраля 2022 года организация получила 29,8 тысяч запросов на поиск людей — военных и гражданских по обе стороны украинского конфликта.
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