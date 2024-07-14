Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Байден: Главное меня там не было...Байден: важно, чт...
  • Сергей Дмитриев
    Это покушение - индикатор общей и дипломатической культуры в США. Сам Байден разбрасывает оскорбительные обзывалки по...Президент Байден:...
  • АндрейБорков
    А что так? Польша же собиралась свои ПВО и ПРО использовать для "прикрытия" УкРуинского неба, об этом даже пшековский...Столтенберг: Поль...

Мишель: МККК за 2 года получил 29,8 тыс. запросов на поиск военных и гражданских

Мишель: МККК за 2 года получил 29,8 тыс. запросов на поиск военных и гражданских

Руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с февраля 2022 года организация получила 29,8 тысяч запросов на поиск людей — военных и гражданских по обе стороны украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх