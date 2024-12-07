Танылган саунд-продюсер Илдус Дәүләнов: «Хатыным бик сабыр»

«Бүгенге кунагыбыз – белеме буенча баян укытучысы, ләкин бүген ул – Татарстанның һәм Башкортстанның танылган саунд-продюсерларының берсе, композитор, аранжировка ясау остасы, бик күп заманча хитлар язучы Илдус Дәүләнов», – дип таныштырды «ТНВ» каналында «Сөйләшергә вакыт» тапшыруын алып баручы Лилия Кадыйрова.
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