Россия постепенно лишает Украину не просто территорий, а доступа к природным ресурсом. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».