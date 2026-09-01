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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» арендовал Вольтемаде у «Ньюкасла» за 2,8+0,5 млн евро без опции выкупа. Год назад его купили за 85+5 млн

Нападающий « Ньюкасла »  Ник Вольтемаде перешел в « Ювентус ». Туринский клуб арендовал 24-летнего форварда сборной Германии на один сезон за 2,8 миллиона евро.

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