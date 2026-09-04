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Газета.ру

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Миллер: "Газпром" доведет резерв газа в ПХГ до рекордных 73,3 млрд кубов

Миллер: "Газпром" доведет резерв газа в ПХГ до рекордных 73,3 млрд кубов

«Газпром» доведет резерв газа в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) до нового рекорда. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

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