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Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"

Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"

Певица Настя Каменских произвела фурор новыми кадрами со своей "принцессой" 34-летняя звезда и ее 40-летний супруг, продюсер Потап являются чуть ли не самой прочной парой в украинском шоубизе, за отношениями которых следят сотни тысяч поклонников.

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