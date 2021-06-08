Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"

Певица Настя Каменских произвела фурор новыми кадрами со своей "принцессой" 34-летняя звезда и ее 40-летний супруг, продюсер Потап являются чуть ли не самой прочной парой в украинском шоубизе, за отношениями которых следят сотни тысяч поклонников.