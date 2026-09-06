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Депутат Баварского парламента: Нет никаких доказательств незаконной деятельности «Русского дома»!

Депутат Баварского парламента: Нет никаких доказательств незаконной деятельности «Русского дома»!

Правительство Фридриха Мерца идёт на разрыв отношений с Россией, закрывая «Русский дом» в Берлине и консульство РФ в Бонне, не предоставив никаких доказательств участия российских учреждений в якобы имеющейся подрывной деятельности.

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