Депутат Баварского парламента: Нет никаких доказательств незаконной деятельности «Русского дома»!

Правительство Фридриха Мерца идёт на разрыв отношений с Россией, закрывая «Русский дом» в Берлине и консульство РФ в Бонне, не предоставив никаких доказательств участия российских учреждений в якобы имеющейся подрывной деятельности.
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