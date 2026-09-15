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ФедералПресс

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Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Около десяти государств с разных континентов предложили провести на своей территории переговоры по Украине.

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