Керчанин, избивший своего знакомого, отправится в колонию на три года

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины. В апреле 2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он распивал спиртные напитки со своим знакомым, которого избил кулаком.
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