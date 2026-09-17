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ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили не учитывать выходные дни при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

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