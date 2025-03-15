Песков: Предложение Путина ВСУ сложить оружие скоро истечет

По словам пресс-секретаря президента, время «сокращается, как шагреневая кожа»Предложение президента России Владимира Путина к украинским войскам в Курской области сложить оружие в обмен на сохранение жизней пока действует, но вскоре срок истечет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.