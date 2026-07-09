Генеалог Лидская: самостоятельно провести генеалогическое исследование невозможно

Сейчас на открытых площадках в интернете и в соцсетях можно встретить много роликов и постов из серии "как найти своих предков за 10 минут", однако на самом деле самостоятельно составить полное генеалогическое древо невозможно, — рассказала "Газете.
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