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Мировое обозрение

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Корнилов не исключил, что Дания может лишиться Гренландии

Корнилов не исключил, что Дания может лишиться Гренландии

Выдвигая территориальные претензии к другим государствам, в частности, Канаде и Дании, Дональд Трамп в действительности не собирается производить аннексию, а просто повышает ставки, чтобы в итоге получить либо новое место для размещения военных баз, либо беспрепятственный доступ к полезным ископаемым.

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