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Metro Москва

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Академик РАН Геннадий Онищенко ответил на пугающие предупреждения ВОЗ об Эболе

Академик РАН Геннадий Онищенко ответил на пугающие предупреждения ВОЗ об Эболе

Онищенко полностью исключил угрозу пандемии лихорадки Эбола в мире. Эпидемиолог подчеркнул, что опасный вирус передаётся только контактным путём, не несёт глобальной опасности для человечества, а эффективная вакцина против него уже создана.

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