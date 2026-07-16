Академик РАН Геннадий Онищенко ответил на пугающие предупреждения ВОЗ об Эболе

Онищенко полностью исключил угрозу пандемии лихорадки Эбола в мире. Эпидемиолог подчеркнул, что опасный вирус передаётся только контактным путём, не несёт глобальной опасности для человечества, а эффективная вакцина против него уже создана.
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