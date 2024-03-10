Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Этого ж только на ту яму, которая на фото, и хватит.15 миллионов рубл...
  • yumashev
    А сколько стоит урок? В Подмосковье одно занятие стоит 1100 руб. В СССР все детские кружки и секции для детей и взрос...Весной в Архангел...
  • Рустюм Аминов
    На Ямале давно практикуется так называемые "Полярки" выплачиваются с первых дней работы!«Северные» надбав...

Откуда у детей берётся привычка кусаться и как их отучить от этого

Откуда у детей берётся привычка кусаться и как их отучить от этого

Разбираемся вместе с архангельским психологом Ольгой Яреньгиной, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд»«Кто сильнее, тот и прав!»В рубрику газеты «Правда Севера» «Воспитание с пониманием» пришло письмо:— Дочке три года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх