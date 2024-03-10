Откуда у детей берётся привычка кусаться и как их отучить от этого

Разбираемся вместе с архангельским психологом Ольгой Яреньгиной, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд»«Кто сильнее, тот и прав!»В рубрику газеты «Правда Севера» «Воспитание с пониманием» пришло письмо:— Дочке три года.