Власти Китая будут использовать собственную космическую станцию вместе с Россией

pixabay.com/PD Китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою орбитальную станцию вместе с Россией, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, сообщил глава Управления программы пилотируемых полетов КНР Хао Чунь.
pixabay.com/PD Китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою орбитальную станцию вместе с Россией, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, сообщил глава Управления программы пилотируемых полетов КНР Хао Чунь.
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