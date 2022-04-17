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Власти Китая будут использовать собственную космическую станцию вместе с Россией

Власти Китая будут использовать собственную космическую станцию вместе с Россией

pixabay.com/PD Китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою орбитальную станцию вместе с Россией, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, сообщил глава Управления программы пилотируемых полетов КНР Хао Чунь.

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