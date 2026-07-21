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Сочи! После схода оползня вскрылась серьезная проблема: что известно

Сочи! После схода оползня вскрылась серьезная проблема: что известно

В Сочи продолжают устранять последствия оползня, вызванного сильными дождями. Из-за разрушения гидротехнического сооружения был подтоплен ЖК «Министерские озера»,сообщил заместитель главы города Игорь Коростылев.

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