«Государство не должно вмешиваться в мониторинг ставок». Перспектива формирования единого источника данных о ставках операторов на сети РЖД

В любой отрасли предпринимательской деятельности со временем формируются признаваемые всеми индикаторы цен, ответственными за которые становятся пользующиеся самым большим доверием экспертные агентства или специализированные СМИ.
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