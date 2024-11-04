Тарасова о словах Загитовой про непрофессионализм комментаторов на ОИ-2018: «Мне неинтересно говорить о том, что было шесть лет назад»

Ранее Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец заявила, что считает работу комментаторов женского турнира Игр-2018 непрофессиональной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Звезда «Один Дома» Маколей Калкин переоделся в квотербека Джо Бурроу на Хэллоуин
- Навка о Валиевой: «Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Уверена, она вернет технический арсенал»
- У «Трактора» 6 побед в 7 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
Свежие комментарии