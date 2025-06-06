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Царьград

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Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

Ильхам Алиев "прощупывает" Русский Север, выводя собственных пешек на доску внутренней политики России.

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