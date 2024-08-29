Россия запретила въезд в страну еще 92 американцам, включая журналистов

В среду Министерство иностранных дел России объявило о 92 дополнениях к списку американцев, которым запрещен въезд в страну, включая некоторых журналистов, ранее работавших в России, а также представителей правоохранительных органов и бизнеса США.
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