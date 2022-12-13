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Каролин Гарсия: «Есть игроки, которые остались незамеченными, несмотря на победу на «Большом шлеме»

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия рассказала, что для нее значит победа на итоговом турнире WTA. – На итоговом особый формат.

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