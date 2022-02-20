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Шипачев о сборной России: «Надо было забить на гол больше соперника. У нас хорошая команда, мы были дружны»

Вадим Шипачев заявил, что в сборной России по ходу олимпийского турнира сложился дружный коллектив. В воскресенье россияне уступили финнам 1:2 и стали серебряными призерами Олимпиады.

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