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Аргументы недели

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«Западный рай» оказался мифом: почему девушка выбрала для жизни Россию после двух десятилетий проживания в Канаде

«Западный рай» оказался мифом: почему девушка выбрала для жизни Россию после двух десятилетий проживания в Канаде

Девушка прожила 20 лет в Канаде, переезжает в Россию и делится сравнениями не в пользу Запада. - В комментариях её часто обвиняют в ангажированности, что вызывает у наблюдателей искреннее недоумение.

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