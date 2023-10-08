В "Ивановке" отметили "День яблока"

В Музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" отметили осенний праздник "День яблока" (0+). Гости праздника насладились выступлением фольклорных коллективов, приняли участие в яблочных забавах, отведали угощения из яблок и приняли участие в яблочном чаепитии.