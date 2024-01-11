В Минсельхозе ожидают снижения цен на яйца

Минсельхоз ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время. Ведомство сообщило, что за последние две недели у производителей цены на яйца снизились на 2,5 процента по первой категории и на 4,2 процента – по второй.
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